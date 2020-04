Bestuurder lichtgewond bij botsing naast Expresweg Siebe De Voogt

06 april 2020

16u35 0 Brugge Op de parallelweg naast de Expresweg in Sint-Andries, bij Brugge, is een bestuurder maandagnamiddag lichtgewond geraakt bij een botsing.

Het ongeval vond even voor 15.30 uur plaats ter hoogte van het kruispunt met de Gistelsesteenweg. In totaal waren twee wagens betrokken. Eén van de bestuurders moest voor verzorging worden overgebracht naar het ziekenhuis. De weg was door het ongeval een tijdlang plaatselijk versperd. Het verkeer werd omgeleid.