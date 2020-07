Bestuurder gewond naar ziekenhuis na zware botsing op E403 Siebe De Voogt

08 juli 2020

19u36 5 Brugge Op de E403 in Brugge vond woensdagavond een zwaar ongeval plaats tussen een auto en vrachtwagen. De bestuurder van de wagen werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis.

De spectaculaire crash gebeurde even voor 18 uur op de oprit van de E403 richting Kortrijk. Een vrachtwagen en auto kwamen er in botsing met elkaar. De wagen ging op het natte wegdek aan het schuiven, draaide rond z'n as en kwam uiteindelijk tot stilstand tegen de vangrail. De klap moet enorm geweest zijn, want de auto was na het ongeval rijp voor de schroothoop. De bestuurder werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Tijdens de interventie van de hulpdiensten was de oprit van de E403 gedeeltelijk versperd voor het verkeer dat van de E40 kwam. De brandweer zorgde voor de nodige signalisatie. De federale wegpolitie deed de nodige vaststellingen en onderzoekt hoe het ongeval is kunnen gebeuren.