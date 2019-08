Bestuurder gaat overkop met 4x4 en komt tot stilstand in weide Siebe De Voogt

10 augustus 2019

11u20 0 Brugge In de Damsesteenweg in Dudzele vond vrijdagnacht een spectaculair ongeval plaats met een 4x4. De bestuurder werd gewond naar het ziekenhuis overgebracht.

De zware crash vond even voor 5 uur plaats. De bestuurder van de 4x4 verloor om nog ongekende reden de controle over zijn stuur en ging overkop. Hij tolde van de weg af en kwam uiteindelijk op z’n dak tot stilstand in een weide. De man had bijzonder veel geluk, want hij miste op een haar na een paar bomen. Bij aankomst van de brandweer had hij zich al zelf uit het wrak kunnen bevrijden. Een ambulance bracht de bestuurder over naar het ziekenhuis. Hij verkeerde niet in levensgevaar.