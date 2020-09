Bestuurder belandt met wagen in gracht in Koolkerke Siebe De Voogt

27 september 2020

06u50 0 Brugge In de Arendstraat in Koolkerke, bij Brugge, is zaterdagnacht een bestuurder met zijn wagen in de gracht beland. Hij raakte lichtgewond.

Het ongeval vond even voor 1 uur plaats. Het slachtoffer verloor de controle over zijn stuur en raakte van de weg af. Zijn voertuig belandde uiteindelijk op z'n zij in de gracht. Aanvankelijk werd gevreesd dat de bestuurder gekneld zat in zijn wagen, maar dat bleek uiteindelijk niet het geval. De man liep bij het ongeval lichte verwondingen op en werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.