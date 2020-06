Bestelwagen en truck botsen in Koning Albert I-laan Mathias Mariën

15 juni 2020

20u51 1 Brugge In de Koning Albert I-laan in Sint-Michiels zijn maandag even na 17 uur een vrachtwagen en een bestelwagen gebotst.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van het kruispunt met de Chartreuseweg. Een vrachtwagen die richting Brugge reed, kwam er door een onduidelijke reden in botsing met een bestelwagen die richting Loppem ging.

Door het ongeval scheurde de mazouttank van de vrachtwagen en liep een grote hoeveelheid mazout over een afstand van 100 meter op de baan. Daardoor was de Koning Albert I-laan spiegelglad. De brandweer kwam ter plaatse om de weg te reinigen. Hierdoor was de baan vanaf de rotonde ter hoogte van de Kinepolis tot de oprit Loppem afgesloten. Eén inzittende raakte lichtgewond.