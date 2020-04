Besmette gedetineerde vanuit corona-afdeling Brugse gevangenis naar ziekenhuis overgebracht: vakbonden luiden alarmbel Siebe De Voogt

03 april 2020

14u03 0 Brugge Een gedetineerde uit de Een gedetineerde uit de corona-afdeling van de Brugse gevangenis is donderdagavond naar het AZ Sint-Jan overgebracht met zware ademhalingsproblemen ten gevolge van het coronavirus. Dat bevestigt het Gevangeniswezen. Het gaat om één van de drie gevangenen uit Turnhout die recent besmet geraakten. Intussen vragen de vakbonden garanties om over voldoende FPP2-maskers te beschikken.

Begin deze week en vorige week raakten in de gevangenis van Turnhout drie gedetineerden besmet met het coronavirus. Om hun de nodige zorg te kunnen bieden, werden de mannen overgebracht naar de ziekenboeg van de Brugse gevangenis. Daar werd bij het uitbreken van de coronacrisis een speciale afdeling opgericht voor coronapatiënten. De toestand van één van de mannen ging donderdagavond in die mate achteruit, dat hij moest worden overgebracht naar de dienst Intensieve Zorgen van het nabijgelegen AZ Sint-Jan. Hij werd begeleid door een cipier en verplegend personeel van de gevangenis, die volgens de vakbond ACV de nodige beschermingspakken droegen.

Het Gevangeniswezen bevestigt dat de gedetineerde werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar kan niets kwijt over zijn concrete toestand. “De patiënt werd volgens de gebruikelijke procedure naar het AZ Sint-Jan gebracht, omdat hij intensievere zorgen nodig had", zegt woordvoerster Kathleen Van De Vijver. “Dat is in de buitenwereld het geval en binnen de gevangenismuren niet anders.”

FPP2-maskers

De vakbonden vragen de regering intussen om over meer FPP2-maskers te kunnen beschikken. Vooral bij het onthaal van nieuwe gedetineerden en interventies binnen de gevangenismuren stellen zich volgens ACV-man Alain Blancke problemen. “Nieuwe gevangenen worden bij aankomst 14 dagen in afzondering geplaatst", vertelt hij. “Het personeel dat hen ontvangt, maakt momenteel gebruikt van zelfgemaakte maskers die onder meer geproduceerd worden door gedetineerden. Het is beter dan niets, maar verre van ideaal. Die personeelsleden maken immers een potentiële kans om besmet te worden.”

Social distancing

Volgens het ACV worden in de gevangenissen de regels van social distancing zoveel mogelijk gerespecteerd. “Maar bij interventies in de cellen kunnen die regels niet altijd toegepast worden", stelt Blancke. “We willen bijgevolg garanties om over voldoende FPP2-maskers te beschikken. Ook naar de toekomst toe. We hebben in het begin van de coronacrisis gezien dat het tot een week duurde om eenvoudige papieren doekjes te krijgen in de gevangenissen. Laat staan dat het om mondmaskers gaat.” Toch wil Blancke ook de positieve zaken benadrukken. “Iedereen is overvallen door de coronamaatregelen”, zegt hij. “Dat alles implementeren binnen de gevangenissen was niet makkelijk, maar is zoveel als mogelijk gebeurd. Enkel die mondmaskers blijven een probleem. Dagelijks is er overleg om dergelijke zaken aan te kaarten. We hebben dit dan ook al gemeld.”