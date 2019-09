Beruchte tafelschuimster staat opnieuw terecht voor 8 feiten: “Ze heeft naam en faam gemaakt, maar heeft nu psychologische begeleiding nodig” Siebe De Voogt

03 september 2019

11u45 7 Brugge De beruchte tafelschuimster Nadine W. (49) is dinsdagmorgen een eerste keer deze week voor de Brugse rechtbank verschenen. Woensdag, donderdag en vrijdag volgen nog drie zittingen. W. hangt opnieuw verschillende celstraffen boven het hoofd voor in totaal acht feiten van afzetterij. Volgens haar advocaat is ze niet de klassieke tafelschuimster. “Ze heeft psychologische begeleiding nodig.”

Geboeid werd een graatmagere Nadine W. (49) dinsdagmorgen door de gang van het Brugse gerechtsgebouw naar de rechtszaal geleid. De vrouw maakte opnieuw een bijzonder verwarde indruk. Hoewel een psychiater in Kortrijk dit voorjaar op vraag van de politie oordeelde dat de tafelschuimster geen geestesaandoening heeft, liet W. op het einde van de zitting het tegendeel uitschijnen. “Maak er dan medeplichtigheid van!”, riep ze de rechter toe. “Heb je geen oren misschien?”

Psychologische begeleiding

Eerder had haar advocaat Peter Gonnissen al gepleit dat zijn cliënte psychologische begeleiding nodig heeft. “Ze heeft al naam en faam gemaakt, maar had niet de mentale helderheid om haar eigen verdediging te voeren. Op een leeftijd van 13 jaar zijn haar psychologische problemen begonnen. Mijn cliënte werd verschillende keren opgenomen in een instelling. In 2010 is het volledig fout gelopen en is ze op straat beland.” De advocaat stelde zich vragen bij de werkwijze van het parket. “Als het openbaar ministerie zo doorgaat, zitten we binnenkort aan 10 à 12 jaar cel. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Deze vrouw is geen klassieke tafelschuimster. Ze is kwetsbaar en had iets dwangmatig in haar handelen. Ik vraag de opschorting van straf.” De rechter benadrukte dat Nadine W. keer op keer zelf alle hulp of begeleiding weigerde. “Als ze zelf niet opdaagt in de rechtbank, kunnen we toch moeilijk een limousine voor haar voorzien?”, klonk het.

Acht feiten

De tafelschuimster moest zich dinsdagmorgen opnieuw verantwoorden voor acht feiten in Gent, Torhout, De Haan, Knokke, Kortrijk en Bredene. Net als in al haar voorgaande zaken at Nadine W. haar buikje rond, zonder achteraf de rekening te betalen. Om grote bedragen gaat het nooit. Meestal bestelt W. een croque monsieur of portie kaaskroketten, vergezeld van één of enkele koffietjes. In één van de drie dossiers die dinsdagmorgen voor de rechter kwamen, betaalde de vrouw bijvoorbeeld een rekening van 9,20 euro niet voor een espresso en cappuccino. Het parket vorderde geen concrete straf. De rechter kan W. in principe per dossier een celstraf van 6 maanden geven. Later deze week moet de vrouw nog drie keer voor de strafrechter verschijnen. Zowel woensdag, donderdag als vrijdag wordt ze opnieuw in Brugge verwacht. In het dossier van dinsdagmorgen doet de rechter op 1 oktober uitspraak.