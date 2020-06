Beruchte tafelschuimster krijgt geen mildere straf in Brugse rechtbank Siebe De Voogt

24 juni 2020

14u18 4 Brugge De beruchte tafelschuimster Nadine W. (50) heeft in de Brugse rechtbank géén mildere straf gekregen voor twaalf onbetaalde etentjes. Haar advocaat had tevergeefs gevraagd aan de rechtbank om de eerder uitgesproken straf van 6 maanden cel kwijt te schelden.

De Brugse strafrechter sprak woensdagmorgen een (voorlopig) laatste vonnis uit in een verzetszaak van tafelschuimster Nadine W. (50). De vrouw was het voorbije anderhalf jaar een vaste klant in de rechtbank. Ze ging meer dan 120 keer op restaurant zonder de rekening te betalen. Omdat W. nooit kwam opdagen voor haar proces, keek ze op een bepaald moment tegen verstekvonnissen van in totaal meer dan 100 maanden gevangenisstraf aan. Sinds haar aanhouding op 18 juli vorig jaar wordt W. echter bijgestaan door advocaat Peter Gonnissen. Hij tekende de voorbije maanden verzet aan tegen alle verstekvonnissen.

De verzetszaak waarin de rechter woensdagmorgen uitspraak deed, ging over 12 onbetaalde etentjes in Brugge, De Panne en Knokke-Heist. Op 14 juni vorig jaar kreeg W. daar 6 maanden cel voor. Bij de behandeling van haar verzet haalde de verdediging aan dat de tafelschuimster bij de betekening van het vonnis niet ingelicht werd over haar mogelijkheden om verzet of beroep aan te tekenen. De rechter besliste op 22 januari om de zaak te laten uit te klaren. Uit het aanvullend onderzoek bleek dat W. inderdaad niet de nodige uitleg zou hebben gekregen. Haar advocaat Peter Gonnissen vroeg de rechtbank daarop om rekening te houden met een eerder vonnis en geen bijkomende straf meer op te leggen, maar daar ging de rechter woensdagmorgen niet op in. W. kan wel nog beroep aantekenen tegen het vonnis.