Beruchte tafelschuimster krijgt 3 maanden korting van rechter, maar behoudt wel 4 jaar aan celstraffen Siebe De Voogt

13 februari 2020

14u24 0 Brugge De Brugse strafrechter heeft donderdag 3 maanden gevangenisstraf kwijtgescholden van de beruchte tafelschuimster Nadine W. (49). De vrouw tekende verzet aan in liefst 14 zaken waarin ze vorig jaar bij verstek was veroordeeld, maar ving grotendeels bot. In totaal bleven 4 jaar aan celstraffen overeind.

Wat een mooie dag kon worden voor Nadine W., draaide donderdag uit op een sisser. Haar advocaat Peter Gonnissen tekende de voorbije maanden verzet aan tegen een hele reeks vonnissen, waarin zijn cliënte vorig jaar bij verstek was veroordeeld. Donderdagmorgen deed de rechter uitspraak in liefst 14 dergelijke zaken. Liefst 4 jaar en 3 maanden gevangenisstraf die de beruchte tafelschuimster had gekregen, dreigden te vallen. Het ging in totaal om 43 feiten van afzetterij in De Haan, Brugge, Middelkerke, Oostende, Bredene en De Panne.

Zover kwam het echter niet. De rechter verklaarde 12 verzetten van W. ongedaan. Hij oordeelde dat de dagvaardingen persoonlijk aan de tafelschuimster werden overhandigd, ze dus kennis had van het dossier en bijgevolg geen verzet meer mogelijk was. In 2 zaken verklaarde de rechtbank het verzet dan weer onontvankelijk. Op basis van een krantenartikel uit De Morgen besloot de rechter dat de advocaat van Nadine W. zijn cliënte al sinds eind juli bezocht in de gevangenis. “En toch werd pas op 26 december verzet aangetekend. Veel te laat", klonk de motivering. Slechts 1 verzet van de tafelschuimster werd dus door de rechter aanvaard. In plaats van een effectieve celstraf van 3 maanden kreeg ze voor dat ene feit 3 maanden cel met uitstel. De eindbalans? Nadine W. sluit de dag af met 3 maanden effectieve gevangenisstraf minder op haar strafblad. Haar advocaat Peter Gonnissen hoopt in beroep ook de resterende 4 jaren cel kwijt te spelen. Daarnaast zijn al verschillende andere dossiers van zijn cliënte hangende in beroep.