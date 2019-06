Beruchte oplichtster van Brugse hotels niet akkoord met straf Jelle Houwen

11 juni 2019

13u10 0 Brugge Een 44-jarige bekende oplichtster die in gans Vlaanderen bekend is bij tal van hoteluitbaters en organisaties van evenementen is niet akkoord met de 8 maanden cel die ze in april kreeg van de strafrechter in Brugge. Elisabeth C. tekende verzet aan en haar advocaat kwam dat de Brugse rechter melden.

“De vrouw betwist de feiten en we zullen daarover een verdediging opvoeren. Ze zal het ontkennen en zal ook nog op burgerlijk gebied verzet aantekenen.” Het deed de rechter danig de wenkbrauwen fronsen. “Ik zie echt niet in hoe je dit kan betwisten, het is duidelijk. Maar bon, we zullen wel zien dan.” De zaak werd uitgesteld naar 8 oktober. Elisabeth C., runde in het Gentse het fictieve evenementenbureau Fabulously Delicious uitbaatte, om grote sier te maken. De vrouw stond terecht voor drie feiten van flessentrekkerij in Brugge maar enkel de uitbaters van hotel Prinsenhof stelden zich burgerlijke partij. Zij eisen in totaal 3.408 euro terug voor het verblijf van Elisabeth C. tussen 23 en 25 september 2017. De vrouw kwam zogezegd naar Brugge voor het weekend van Kookeet, om er haar event- en cateringbedrijf te promoten. Ze boekte een verblijf voor haar en haar entourage in het Prinsenhof. Ze had er meerdere kamers geboekt, ging uitgebreid tafelen en maakte gretig gebruik van de minibar en roomservice. Na afloop zat het hotel met een factuur van 3.408 euro. De vrouw toonde een bankdocument dat alles zogezegd betaald was en vertrok. Nadien bleek er van een overschrijving helemaal geen sprake. Er werden aanmaningen gestuurd naar het adres van haar evenementenbedrijf in Gent maar dat bleek een spookadres te zijn. De vrouw bleef elders in Brugge nog te hebben toegeslagen, onder meer in de Heritage en in nog een hotel, maar die stelden zich geen burgerlijke partij. De vrouw, waartegen tal van dossiers elders lopen, komt opnieuw voor op 8 oktober.