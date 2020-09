Beroemd werk van Hans Memling keert terug naar Brugge Bart Huysentruyt

20 september 2020

12u09 0 Brugge Het portret van een lid van de familie de Rojas, geschilderd door Hans Memling in de 15de eeuw, keert terug naar Brugge, waar het gemaakt werd.

Het is geschonken door de Amerikaanse filantroop Bill Middendorf en krijgt een plaats in het Sint-Janshospitaal. Deze schenking werd begeleid door King Baudouin Foundation US, dat deel uitmaakt van het netwerk van de Koning Boudewijnstichting. Voor Brugge is het een unieke terugkeer van een beroemd schilderij. Memling werd geboren in het Duitse Seligenstadt aan de Main, in het voormalige keurvorstendom Mainz, en werd na zijn overlijden begraven in de Sint-Gillisparochie in Brugge, waar hij woonde. Komende dinsdag wordt het werk voorgesteld.