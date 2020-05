Berenjacht stilaan beu? Ga dan eens op zoek naar...Mariabeelden Bart Huysentruyt

07 mei 2020

08u24 0 Brugge Na zeven weken zoeken naar teddyberen aan ramen, biedt de Jongerendienst van het Brugse Bisdom nu een alternatief. Ze lanceren een zoektocht naar Mariabeelden in Brugge.

Daar ben je, net als met de teddyberen overigens, wel een tijdje zoet mee. In Brugge zijn er immers meer dan driehonderd Mariabeelden te zien. De Jongerendienst IJD van het Bisdom wil op die manier meer betrokkenheid creëren, want de Mariabeelden in het centrum van de stad worden stelselmatig gerestaureerd met privégelden. Foto’s delen doe je met de hashtag #mariajacht.