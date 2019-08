Benenwerk lokt opnieuw heel wat bezoekers

naar Brugse binnenstad Siebe De Voogt

11 augustus 2019

16u35 0 Brugge Voor het achttiende jaar op rij sloeg heel Brugge zaterdagavond opnieuw aan het dansen tijdens Benenwerk. Verspreid over de historische binnenstad konden de bezoekers in tien ballrooms kennismaken met verschillende dansstijlen.

Na achttien jaar is de succesformule van Benenwerk nog steeds niet uitgewerkt. Zaterdagavond was het op verschillende plaatsen opnieuw drummen geblazen. Langs een wandelparcours van het Astridpark over de Vismarkt en de Burg naar de Markt en het Schouwburgplein konden mensen hun beste beentje voor zetten. Ze maakten kennis met de dansstijlen als folk, tango, swing en rock-’n-roll, disco en dancehall. Het meeste volk troepte naar goede gewoonte samen op de Markt, waar het “Bal Des Amis” zorgde voor de nodige ambiance. Het werd een bal populaire met de nummer 1-hits uit de periode tussen 1950 en 2000. Ook op de Burg daagde heel wat volk op om te proeven van de discoclubscene. Wie kennis wilde maken met minder bekende genres als electroswing of popping, moest dan weer op het binnenplein van het Belfort zijn.