Benefiet met U2-coverband herdenkt overleden leerkracht Roderik Struyve (38) Mathias Mariën

03 oktober 2019

14u06 0 Brugge In het Entrepot in Brugge wordt op 9 november een benefiet gehouden ten voordele van Think-Pink, de organisatie die strijdt tegen borstkanker. De Belgische tribute band ‘U2be – The Belgian U2 Experience’. zal er optreden. De organisatoren zullen de benefietavond opdragen aan leerkracht Roderik Struyve (38) uit Oostkamp. De man verloor eind vorig jaar een lange strijd tegen een hersentumor en was een grote U2-fan. “Het moet een avond worden zoals Roderik die graag had: met familie en vrienden genieten van de muziek.”

Voor het vierde jaar op rij slaan enkele U2-fans uit West- en Oost-Vlaanderen de handen in elkaar voor Music For Life. Beurtelings organiseren ze in de twee provincies een optreden van de Belgische tribute band ‘U2be – The Belgian U2 Experience’. Dit jaar is West-Vlaanderen weer aan de beurt. Op zaterdag 9 november speelt de band in Het Entrepot in Brugge, waarbij dit keer de legendarische U2-plaat ‘Achtung Baby’ centraal zal staan. De opbrengst gaat voor het vierde jaar op rij integraal naar Think-Pink, de organisatie die strijdt tegen borstkanker.

Ode aan overleden leerkracht

In samenspraak met zijn familie beslisten de organisatoren om de benefietavond op te dragen aan Roderik Struyve (38), die zelf een bijzonder grote U2-fan was. De 38-jarige Oostkampenaar, die werkte als leerkracht in het Onze-Lieve-Vrouwecollege in Assebroek, verloor vorig jaar op 7 november de strijd tegen een hersentumor. Jarenlang vocht de man tegen de ziekte, twee keer leek hij aan de beterhand te zijn. Uiteindelijk bleek het toch een ongelijke strijd. Dat Roderik enorm geliefd was, bleek uit de reacties binnen de school na zijn overlijden. “De verslagenheid in het team is groot, zeker omdat Roderiks partner ook leerkracht is in onze school. We voelen ook mee met drie leerlingen van onze school die nauwe familie zijn van onze leerkracht”, reageerde de reactie destijds. Maar dat ze Roderik allesbehalve vergeten zijn, bewijst de nakende benefietavond, die ook gesteund wordt door het Onze-Lieve-Vrouwecollege. “We zien dit als herdenking aan een zeer geliefde leerkracht", klinkt het.

Geen speeches

De organisatie laat weten dat de herdenking sereen zal verlopen. “Op vraag van zijn naasten zullen er geen grote speeches plaatsvinden, maar moet het vooral een gezellige avond worden zoals Roderik het zelf het liefste had: met familie en vrienden genieten van U2-muziek en een drankje.” Tickets voor de benefietavond kosten 15 euro en kunnen online besteld worden via https://u2be.eu/thinkpink. Organisatoren Tom Claeys en Marianne Cattoor zullen ook komende zaterdagmorgen op ‘t Zand in Brugge staan om tickets en steunkaarten aan de man te brengen.