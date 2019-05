Bende van zes mensensmokkelaars naar rechter verwezen voor smokkel van Indische transmigranten Siebe De Voogt

28 mei 2019

19u39 2 Brugge Een bende van zes mensensmokkelaars moet binnen een drietal weken voor de correctionele rechtbank verschijnen. De verdachten verschuilden vorig jaar tal van transmigranten – vooral Indiërs – in vrachtwagens met de bedoeling hen naar Groot-Brittannië te smokkelen.

Midden vorig jaar kreeg het gerecht informatie dat een smokkelorganisatie van Indische origine actief was aan de kust. De bende bracht Indische transmigranten vanuit het binnenland naar de kust, waar ze op vrachtwagens werden gestopt. Eindbestemming was Groot-Brittannië. Tijdens verschillende controles trof het gerecht Indische transmigranten aan in schuilplaatsen rond de haven van Zeebrugge, op de kusttram of in vrachtwagens. In opdracht van de Brugse onderzoeksrechter werd een gerechtelijk onderzoek op poten gezet. De telefoongesprekken van verschillende verdachten werden afgeluisterd en volgens het parket bleek daaruit effectief het bestaan van een smokkelorganisatie.

Eind augustus werden drie Indiërs gearresteerd en aangehouden. Drie maanden later vloog ook een Afghaan in de cel. Begin februari werd een laatste bendelid gearresteerd. “Na de eerste arrestaties eind augustus viel de aanvoer van Indische transmigranten volledig stil en werden gedurende enige tijd bij controles geen Indiërs meer aangetroffen”, zegt procureur Frank Demeester. Dinsdagmorgen verwees de raadkamer zes verdachten door naar de correctionele rechtbank. Hun proces gaat binnen een drietal weken van start.