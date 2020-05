Bende achter gestolen beeldengroep ‘t Zand moet binnenkort voor rechtbank verschijnen Siebe De Voogt

19 mei 2020

Brugge De Roemeense bende achter de diefstal van de beeldengroep van 't Zand moet nog voor de zomer voor de Brugse correctionele rechtbank verschijnen. Naast hun meest spraakmakende feit zouden de Roemenen nog een hele reeks metaaldiefstallen gepleegd hebben in de Brugse regio. Elf verdachten zitten momenteel nog in de cel.

Het onderzoek naar de dievenbende ging al in juni 2018 van start. In Brugge en omgeving vonden toen enkele metaaldiefstallen plaats op bedrijventerreinen en bij rangeerstations. De bende sloeg onder meer toe in de industriezone Blauwe Toren. Door met veel mensen en verschillende bestelwagens ter plaatse te gaan, slaagden de dieven erin om op één nacht duizenden kilo’s metaal te ontvreemden. Telefonieonderzoek bracht de speurders op het spoor van een rondtrekkende dievenbende met Roemenen die vooral in het Brusselse vertoefden.

In de loop van het onderzoek bleken de Roemeense dieven ook in aanmerking te komen voor de diefstal van de beeldengroep van ’t Zand in Brugge. De bronzen beelden lagen op een afgelegen stuk land aan De Blauwe Toren en werden ontvreemd kort voor ze zouden verplaatst worden. Dat gebeurde in de nacht van 31 mei op 1 juni 2018. De speurders hebben sterke aanwijzingen dat de bronzen beeldengroep dezelfde nacht met vrachtwagens naar Nederland werd gebracht om verkocht te worden bij een plaatselijke schroothandel. Ze konden echter nooit meer aangetroffen worden. Elf verdachten zitten intussen nog steeds in de cel en werden dinsdagmorgen samen met hun kompanen naar de rechter verwezen door de raadkamer in Brugge. Hun proces gaat wellicht al binnen een drietal weken van start.