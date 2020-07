Belpopkenners Jan Delvaux en Jimmy Dewit filmen in Brugge voor opnames muzikale wandeling Bart Huysentruyt

14u11 0 Brugge De twee Belpopkenners Jan Delvaux en Jimmy ‘dj Bobby Ewing’ Dewit maken donderdag de laatste filmopnames voor een muzikale wandeling door Brugge.

Delvaux en Dewit maken al sinds 2013 theater en televisie over de Belgische popmuziek. In een dertigtal steden en gemeenten maken ze deze zomer muzikale stadsgidsen. Ze stippelen fiets- en wandelroutes uit waar een muzikaal verhaal te rapen valt. “Aangezien we niet op de planken kunnen staan, verdelen we onze tijd op een andere manier", zegt Jan Delvaux. “Het enige wat de deelnemers nodig hebben zijn een smartphone en een fiets of stapschoenen. We kiezen plaatsen waar we verhalen vertellen, onder meer van Gotye, de Australische Bruggeling die de wereldhit ‘Somebody that I used to know’ maakte. Of we hebben het over ‘Het is een nacht' van Guus Meeuwis. Het lied gaat immers over een nacht in Brugge.”

Lokale kenner Antoine Declerck, die veel muzikale weetjes over Brugge bundelde in een boek, werd om wat hulp gevraagd. “We spreken niet alleen over pop- en rockmuziek, ook Joe Harris of de Brugse beiaard krijgen een vermelding”, vertelt Delvaux. De wandeling zal op 1 augustus te vinden zijn op www.belpopbonanza.be. Ze is liefst 12,3 kilometer lang. Fietsers en wandelaars kunnen in In & Uit op 't Zand een gratis plannetje vinden.