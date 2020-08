Belfort opent voortaan uurtje vroeger om meer bezoekers aan te trekken Bart Huysentruyt

19u44 0 Brugge Het Belfort, de meest bezochte locatie van Musea Brugge, opent voortaan een uurtje vroeger. Dat betekent: elke dag van 9 tot 18 uur. “Door de corona-maatregelen is het aantal toegelaten bezoekers per uur beperkt. Nu kunnen we er meer binnen laten”, zegt schepen Nico Blontrock (CD&V).

“We moeten het toerisme in onze stad maximaal ondersteunen, altijd rekening houdende met de coronavoorschriften van het moment”, zegt de schepen van Cultuur. “De eigenheid van het Belfort, met zijn smalle trappenhallen, heeft sowieso al tot gevolg dat het aantal bezoekers dat gelijktijdig een bezoek kan brengen beperkt is. Aan een structurele oplossing hiervoor wordt hard gewerkt, maar in de tussentijd willen we de bezoekerscapaciteit van de toren al wat vergroten door de openingsuren uit te breiden. Dankzij de enthousiaste medewerking van onze mensen van Musea Brugge kun je er vanaf nu dus vanaf 9 uur terecht.”

Reserveren is noodzakelijk via www.museabrugge.be/reservatie.