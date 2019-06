Bekende zomerbar The Night opent weer de deuren: succesrecept blijft behouden Mathias Mariën

05 juni 2019

15u46 0 Brugge Zomerbar The Night – met voorsprong de bekendste in de ruime regio – opent volgende donderdag opnieuw de deuren. De uitbaters houden vast aan hun succesrecept en mikken op een breed publiek. De grootste verandering is een extra bar voor wijnen en bubbels. “Zeker als mensen iets willen eten vormt dat een serieuze meerwaarde”, zegt uitbater Koen Gryson.

Nog één week keihard werken aan de opbouw en dan opent The Night voor de hele zomer de deuren in de schaduw van Kinepolis in Brugge. De zomerbar is al sinds 1979 een begrip in de ruime regio en mikt ook dit jaar op een massa bezoekers. De maximumcapaciteit van de bar bedraagt zo’n 2.000 bezoekers, een aantal dat op drukke zomeravonden vlotjes wordt gehaald. “We zijn eind mei begonnen met de opbouw. Op vlak van decoratie plannen we toch wel wat veranderingen en willen we een trapje hoger gaan. Maar spectaculair veel nieuwigheden moeten ook niet verwacht worden”, zegt Koen Gryson, die de volledige inrichting en decoratie voor zijn rekening neemt

Extra bar

Voor de liefhebbers van wijnen en bubbels is er wel goed nieuws te melden. The Night krijgt er namelijk een extra bar bij die volledig gericht is op die dranken. Voor de rest blijft het succesrecept ongewijzigd: veel ambiance, veel (schoon) volk, aperitieven op het aangelegde strand en een loungy terras. De kans is dan ook bijzonder groot dat The Night deze zomer opnieuw dé trekpleister wordt voor jong en oud. Zo komen kinderen op verschillende data in de spotlights te staan met speciale kindernamiddagen. Op die dagen staan diverse activiteiten gepland, zoals het bezoek van een clown. Al blijft de hoofdbezigheid natuurlijk de zomerbar en gezellige avonden. Behalve bier, cocktails, wijnen en bubbels is er ook gedacht aan de culinaire liefhebbers. In ‘The Foodcourt’ kunnen bezoekers genieten van tal van lekkers. Dat gaat van verschillende foodtrucks tot fastfood en tapas van ‘La Buena Vista’. “De extra bar met wijnen en bubbels vormt vooral voor die mensen een serieuze meerwaarde”, duidt Gryson. Tot slot organiseert The Night de komende maanden verschillende thema-avonden. Op www.zomerbarthenight.com worden die binnenkort bekend gemaakt.

The Loft

De uitbaters mikken behalve op particulieren nog steeds op groepen en bedrijven met ‘The Loft’. The Loft creëert een bijzondere setting met een lounge corner, eigen bar en privéterras waar de bedrijven en hun gasten genieten van het unieke zicht over de zomerbar. “Dat concept moet nog wat groeien, maar jaar na jaar vinden meer en meer bedrijven hun weg naar The Loft”, zegt Koen Gryson. The Night is geopend van 13 juni tot 22 augustus.