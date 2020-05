Bekende zomerbar ‘The Night’ blijft komende zomer gesloten: “Zou verkeerd signaal zijn om te doen alsof er niks aan de hand is” Mathias Mariën

06 mei 2020

20u10 1 Brugge De bekende zomerbar The Night in Brugge zal deze zomer niet kunnen doorgaan. De coronacrisis gooit roet in het eten. “We nemen de gezondheid van onze bezoekers heel serieus. Als organisatie zouden we het bovendien een verkeerd signaal vinden om deze zomer te doen alsof er niets aan de hand is”, zegt uitbater Koen Gryson. Mogelijk komt er wel een ‘light-versie’.

De uitbaters van de zomerbar op de parking van Kinepolis - de grootste en bekendste in de ruime regio - zetten begin maart hun voorbereidingen al on hold toen ze beseften dat de crisis wellicht lang zou aanslepen. “Met argusogen volgden we de evolutie van het virus en de daaraan gekoppelde maatregelen verder op”, laten de uitbaters weten. “Stilaan werd duidelijk dat The Night in zijn huidige 2.0-versie het aankomend seizoen ondenkbaar is. We nemen de gezondheid van onze bezoekers immers heel serieus. Als organisatie zouden we het bovendien een verkeerd signaal vinden om deze zomer te doen alsof er niets aan de hand is.”

Alternatieve editie?

Daarop beslisten de uitbaters met spijt in het hart om dit jaar geen editie van The Night in zijn huidige vorm neer te zetten. “Dit neemt echter niet weg dat we nog steeds een aantal opties in overweging nemen om deze zomer toch van de partij te zijn. Al zal dit eerder in een ‘light-versie’ worden. Een versie die past binnen de maatregelen opgelegd door de federale overheid uiteraard”, klinkt het. Volgens uitbater Koen Gryson kunnen ze voorlopig evenwel nog niks concreet plannen. “Alles hangt af van welke richtlijnen er zullen volgen. Momenteel is het koffiedik kijken. Onze sector is als één van de eerste getroffen, maar zal ook maar als één van de laatste terug openen. Op zich hebben we wel een grote locatie en zijn er dus wel mogelijkheden om iets te doen met de social distancing in het achterhoofd.”

Toekomst

Over de verdere toekomst van The Night kan Gryson zich momenteel nog niet uitspreken. Veel hangt af van hoe de crisis evolueert. “De volledige sector ziet af. We zijn dus heus niet de enige. Ons geluk is dat we heel wat eigen materiaal hebben en dus wel snel kunnen schakelen eenmaal de richtlijnen voor de horeca en events duidelijk zijn”, zegt Koen, die woensdagavond na het bekendmaken van het nieuws meteen heel wat reacties kreeg. Niet onlogisch, aangezien zowat elke West-Vlaming wel al eens de weg naar The Night vond. “We vonden het nodig om tijdig te communiceren en duidelijkheid te scheppen voor onze klanten. Het is spijtig, maar de gezondheid gaat nu eenmaal voor”, besluit Koen Gryson.