Bekend danscafé L’AmAral wordt Avenue: “We willen er een hippe plek van maken” Bart Huysentruyt

26 juli 2019

10u21 4 Brugge Het legendarische danscafé L’AmAral krijgt eindelijk een nieuwe toekomst. Na drie jaar leegstand tovert Andy Nestor (27) het pand momenteel om tot Avenue. Dat moet een hippe pleisterplek worden in de Kuiperstraat. “We openen als nachtzaak, maar willen op termijn ook overdag mensen ontvangen”, zegt hij.

De Kuiperstraat is al jaren een komen en gaan van nieuwe danscafés, die vaak geen lang leven beschoren zijn. Volgend weekend sluit Club D er de deuren, al zou er al een overnemer gevonden zijn. Voor L’AmAral, tussen wijnbar Blend en een nachtwinkel, bleven de deuren drie jaar dicht. Al waren er in een recent verleden wel plannen met het pand, maar die gingen nooit door.

Nachtzaak

Bruggeling Andy Nestor (27) ziet het wél zitten. “In de loop van augustus wil ik hier Avenue openen", zegt hij. “Dat moet een hippe uitgaansplek worden voor jongeren. Al is iedereen hier van harte welkom.” Momenteel is hij nog volop bezig met het interieur. “Dat was aan een grondige opfrisbeurt toe", zegt hij met een understatement. “Maar ik maak er iets leuks van. We openen eerst als nachtzaak met portier, maar zullen op termijn ook overdag open zijn. De keuken wordt iets later geleverd, maar eenmaal die er is kunnen we ook tapas serveren en een leuk buitenterras plaatsen.”

Nestor hielp eerder het restaurant A11 in Dudzele mee opstarten. Hij werkt in Brugge voor een autodealer. “En die job zal ik ook niet zomaar opgeven. Ik zal uiteraard wel in dit café te vinden zijn, maar ik krijg ook veel hulp van familie. Samen willen we van Avenue een succes maken.” Nestor ziet mogelijkheden op lange termijn, want de Kuiperstraat wordt, volgens de laatste berichten, de komende jaren heraangelegd. “Dat is ook nodig, want nu heeft de straat weinig charme", zegt hij. “Maar eenmaal er meer bomen en banken bijkomen en de straat misschien zelfs autoluw wordt, kan dit een hele mooie plek in de binnenstad van Brugge zijn. Daar speel ik nu al graag op in, want ik geloof in deze locatie.”

In de zaak komen straks deejays spelen. Je kan je verwachten aan alle soorten dansmuziek. “Bezoekers die problemen zoeken, komen er niet in", zegt de uitbater streng. “We geven iedereen een eerlijke kans, maar we willen een danscafé zijn waar plezier centraal staat. Bij bepaalde evenementen zullen we ook een dresscode inlassen. Voor jongeren in Brugge is het vaak niet makkelijk om een leuke uitgaansgelegenheid te vinden. Dat heb ik zelf ondervonden. Het is net daarom dat ik wil dat mensen dit leuk gaan vinden. En ik geloof er ook in dat het een succes wordt.”

Avenue Brugge kan je alvast volgen op Facebook en Instagram.