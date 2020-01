Bejaarde vrouw overleden na val in water vlakbij rusthuis Mathias Mariën

29 januari 2020

17u20 1 Brugge Een 83-jarige bewoonster van WZC Sint-Jozef langs de Spoorwegstraat in Brugge is overleden nadat ze met haar looprekje in het water sukkelde. “Alles wijst in de richting van een spijtig ongeval”, zegt de algemeen directeur.

Het was een getuige die zondagmiddag opmerkte dat de bejaarde vrouw in het water was gesukkeld vlakbij het woonzorgcentrum. De tachtiger was op wandel met haar looprekje. Wat er precies gebeurde, blijft onduidelijk. Mogelijk verloor de dame haar evenwicht en sukkelde ze zo in het water. De hulpdiensten snelden ter plaatse en reanimeerden het slachtoffer. Uiteindelijk bezweek ze in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Omdat het water op de plaats van het ongeval maar tot kniehoogte komt, wordt niet meteen aan een wanhoopsdaad gedacht.