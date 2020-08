Bejaard koppel rijdt zich vast in tunnel in Brugge: zware regenval zorgt op verschillende plaatsen voor wateroverlast Siebe De Voogt Klaas Danneel

30 augustus 2020

16u23 112 Brugge Zware regenval heeft zondagmiddag op verschillende plaatsen in en rond Brugge voor wateroverlast gezorgd. Voor een zoveelste keer in jaren liep de tunnel langs de Kolvestraat in Sint-Pieters onder water. Een bejaard koppel reed zich vast, maar kon gelukkig tijdig ontkomen. “Ik laat onderzoeken waarom de aanwezig pompen hun werk niet deden”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).



Een stevige buienlijn trok zondag vanaf 11 uur over Brugge en omstreken en dat heeft de regio geweten. Op verschillende plaatsen konden regenputjes het overtollige water niet meer slikken en kwamen straten blank te staan. Vooral de omgeving rond de Blankenbergsesteenweg en het B-Park werd getroffen. De parking aan het winkelcentrum stond op bepaalde plaatsen volledig onder water en ook verschillende tunnels liepen onder.

Bejaard koppel

Wie in Brugge ondergelopen tunnels zegt, denkt meteen aan die in de Kolvestraat in Sint-Pieters. Iedereen herinnert zich wel nog de beelden uit juni 2016. Een koppel reed zich met hun BMW vast in het water en ontsnapte aan de dood, zo was te zien op de beelden van hun dashcam. Volgens de slachtoffers waren enkele pompen in de tunnel defect, zodat het water vrij spel kreeg. De stad Brugge liet het euvel herstellen, maar zondagmiddag was het opnieuw prijs. Door de zware buien liep de bewuste tunnel wederom onder water. Een bejaard koppel merkte de watermassa te laat op en reed zich vast met hun wagen. De man en vrouw reageerden gelukkig kwiek genoeg en konden zich uit de voeten maken alvorens de auto onderliep. De tachtigers kwamen er zo gelukkig vanaf met wat natte kleren.

Onderzoek

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) betreurt het nieuwe incident in de Kolvestraat. “Normaal moet zoiets voorkomen worden door de aanwezige pompen”, reageert hij. “Ik zal dan ook laten onderzoeken hoe dit opnieuw kon gebeuren. Ik moet wel benadrukken dat de regenval van deze middag bijzonder hevig was. Ik heb dit nog niet veel meegemaakt. Zelfs de vijver in mijn tuin kon het water niet meer slikken.” Ook op andere plaatsen in het Brugse stonden straten even blank. Onder meer in de Zandstraat in Sint-Andries (zie video onderaan, red.) was het op een bepaald moment pootje baden. “In een mum van tijd stond de straat hier onder water”, vertelt bewoner Olivier Logghe. “Gelukkig stopte het relatief snel met regenen, waardoor het water ook snel weer wegtrok en niet binnenliep in de huizen.”

Niet alleen in Brugge, maar ook in de omliggende gemeenten werd de brandweer Hulpverleningszone 1 opgeroepen voor gevallen van wateroverlast: in totaal zelfs meer dan 200 keer. Dat was onder meer het geval in Jabbeke en net zoals voor de zomer ook in Torhout. Daar stond een deel van de Noordlaan blank en liep ook de spoorwegtunnel in de buurt van het vredegerecht onder water.



