Beisbroekbos breidt uit met 24 hectare Bart Huysentruyt

28 september 2020

13u35 0 Brugge Het stedelijk bosdomein Beisbroek wordt met de klap 24 hectare groter. Dat is een kwart groter dan het nu al is.

“Dit bosgebied breiden we gefaseerd uit in de komende drie jaar”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “De coronacrisis heeft ons aangetoond hoe belangrijk het is dat elke Bruggeling voldoende openbare natuur in de nabijheid heeft. Bomen en bossen zijn vandaag onze parasols.”

De komende drie jaar zal er in totaal 24 hectare ingericht worden. “Om de sfeer van rust en natuur te verhogen, voorzien we een geluidsbuffer langs de E40”, aldus Van Volcem. “Deze buffer zal een groene inkleding krijgen, zodat ook de visuele kwaliteit van Beisbroek verbetert. In plaats van voorbijrijdende wagens, zullen we in de toekomst groen en bomen zien.” Langs deze buffer voorziet de stad een uitbreiding van het bos, met ook een ruiter- en mountainbikepad. Brugge telt in totaal 19 kleinere bossen en een groot stadsrandbos: Het Chartreuzinnenbos en Foreest (52 ha), Tudor (40 ha) en Beisbroek (98 ha) en ook het Provinciaal domein Tillegem (131 ha).