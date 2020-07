Beeldenroute in Lissewege is open: “We verwachten meer volk dan anders” Bart Huysentruyt

15 juli 2020

14u43 0 Brugge Geen grootse opening met receptie, maar een beperkte startavond heeft de 26ste Beeldenroute van Lissewege geopend.

Meer dan driehonderd beelden staan verspreid in het witte dorp Lissewege. “Omdat veel mensen een vakantie in eigen land verkiezen, verwachten we zeker niet minder maar misschien zelfs meer volk dan anders”, zegt organisator Gratien Dendooven. Schepen Mathijs Goderis (sp.a) prijst het initiatief: “De beeldenroute is van onschatbaar belang voor Lissewege. Ik ben heel blij dat deze ook dit jaar kan door gaan. Hopelijk kunnen de horeca- en handelszaken van Lissewege hiermee hun seizoen een klein beetje goed maken.”