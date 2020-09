Beelden tonen hoe Lijnbus in water rijdt in Brugge: chauffeur en drie passagiers naar ziekenhuis Mathias Mariën

24 september 2020

12u26 790 Brugge Langs de Bevrijdingslaan in Brugge is even voor 12 uur een bus van De Lijn in het water beland. Vier mensen werden naar het ziekenhuis overgebracht. Volgens burgemeester Dirk De fauw (CD&V) week de bus uit voor een brandweerwagen die prioritair het kruispunt opreed.



Het ongeval gebeurde aan de Canadabrug - in de volksmond beter bekend als de buffelbrug. Op camerabeelden van een tankstation is te zien hoe de buschauffeur moet uitwijken voor een brandweerwagen die van rechts komt aangereden, waarna de bus een verlichtingspaal en verkeersbord ramt en in het water belandt. Op dat moment waren er volgens De Lijn drie reizigers aan boord. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en hielpen iedereen op het droge. Een passagier had ondertussen al zelf de achterruit ingeslagen zodat iedereen veilig kon ontsnappen. De chauffeur raakte lichtgewond. De man was ook zeer aangeslagen. Nog drie reizigers werden afgevoerd naar het ziekenhuis. Het zal wellicht nog een hele tijd duren voor de bus uit het water kan gehaald worden. Er is heel wat verkeershinder.

Brandweerwagen

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) bevestigt dat het ongeval gebeurde na een uitwijkmanoeuvre. “De buschauffeur had groen licht en reed het kruispunt op. Op hetzelfde moment kwam van rechts een brandweerwagen aangereden die prioritair reed. De chauffeur merkte dat pas laat op en moest uitwijken, met de gekende gevolgen. Een echte aanrijding is er niet geweest", aldus De fauw, die zelf ter plaatse kwam. “Gelukkig zaten er maar een beperkt aantal mensen aan boord. Tijdens de spitsuren met een volle bus was het wellicht nog erger geweest." De politie onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval. De hybride Lijnbus was nog maar drie weken in gebruik.