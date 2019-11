Bedrijf InfraSigna is overgenomen en trekt van Brugge naar Ruiselede: “Een strategische locatie” Bart Huysentruyt

23 november 2019

13u02 0 Brugge Het bedrijf InfraSigna, onder meer gespecialiseerd in signalisatie voor wegenwerken, verkeersborden, maar ook voor bedrijven, trekt weg uit Brugge. Thierry Declercq (34) heeft het bedrijf zopas overgenomen.

Tot nu was InfraSigna een deel van Lerou IJzerwaren langs Monnikenwerve op industrieterrein Blauwe Toren in Brugge. Dat gekende Brugse bedrijf blijft gewoon bestaan en zet haar activiteiten als ijzerwarenhandel en specialisatie raambeslag en deurklinken voort. InfraSigna is overgenomen door Thierry Declercq. De vroegere vastgoedmakelaar van Dewaele Vastgoed stapt voor het eerst in het ondernemersleven. “Ik was altijd gewoon om met ondernemers te werken als vastgoedmakelaar”, zegt hij. “Het kriebelde om ooit zelf iets te beginnen. Ik kom uit een ondernemersnest en wilde ooit iets voor mezelf." Die uitdaging vindt Declercq in InfraSigna, een bedrijf dat voornamelijk gespecialiseerd is in weginfrastructuur zoals parkeergeleidingspalen, verkeersborden en straatmeubilair. “Het is geen alledaags product, maar ik geloof er sterk in”, zegt Declercq, die een pand heeft gevonden in Ruiselede om de activiteiten verder te zetten. “We bouwen verder op het huidige klantenbestand", geeft hij aan. “Ruiselede bevindt zich mooi tussen Brugge en Gent, waar onze meeste klanten zitten. Het is een strategisch interessante locatie. Tegen februari 2020 wil ik daar geïnstalleerd zijn. Door de overname van het handelsfonds hoop ik er ook een nieuwe schwung in te brengen.”