Bargeweg is weer open voor verkeer Bart Huysentruyt

20 september 2020

10u31 0 Brugge De Bargeweg in Brugge is sinds dit weekend weer open voor het verkeer. Er waren twee maanden lang riolerings- en asfalteringswerken.

De werken verliepen vlot en werden ook tijdig afgerond. Er is weer een vlotte doorgang richting de Katelijnestraat, al ligt ook die weg gedeeltelijk in een werf. Het is evenwel weer mogelijk om via de Bargeweg de binnenstad te verlaten.