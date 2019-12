Bar Visart maakt comeback in Visartpark Bart Huysentruyt

21 december 2019

17u15 0 Brugge Een heel weekend lang kan je in het Graaf Visartpark in Brugge genieten van een winterbar.

Het is de langverwachte comeback van Bar Visart, het pop-upconcept dat afgelopen zomer ook al voor veel enthousiasme zorgde in het park nabij de Bloedput in Brugge. Er is veel kinderanimatie en je kan er ook plaatjes aanvragen voor Music For Life. De bar opent zowel op zaterdag als zondag de deuren om 14 uur. Je kan er cocktails, warme dranken of een fris biertje bestellen tot 22 uur.

Nog eens het volledige programma hieronder:

Zaterdag 21 december

-14.00 tot 22.00 uur: Bar Visart is open

-14.00 tot 20.00 uur: jouw plaatje voor Music For Life

-14.00 tot 18.00 uur: kinderzweefmolen

Kinderen tot 8 jaar draaien gratis rondjes in de kleine hand-aangedreven draaimolen van CirQ.

-15.00 tot 17.00 uur: soepverkoop door het buurtcomité

-15.00 uur: kerstknutselen met de scoutsleiders van FOS Menapiërs

-16.00 uur: zing mee met het No Notes-koor

Zondag 22 december

-14.00 tot 22.00 uur: Bar Visart is open

-14.00 tot 20.00 uur: jouw plaatje voor Music for Life

-14.00 tot 20.00 uur: smul van de pannenkoeken van Paul’s Coffee & Pancake

-14.00 tot 16.00 uur: kerstgrime

-14.00 tot 18.00 uur: draai mee in de Mallemolen van @devanhut, een houten carrousel met dieren

-15.00 uur: leer alles over het Graaf Visartpark tijdens een rondleiding in het park door gids en buur Anna Omwal

-16.00 uur: test je kennis in de Turbokwis