Bar Visart keert na topzomer weer terug: “Misschien zelfs al met kerst” Bart Huysentruyt

31 augustus 2019

17u53 0 Brugge Bar Visart, de tijdelijke uitbating in het Graaf Visartpark in Brugge, keert zo goed als zeker terug in de zomer van 2020.

Dat hebben de jongeren zaterdag gezegd tijdens hun laatste zomeravond. De tijdelijke bar verdwijnt weer uit het park. Voordien baatte het buurtcomité een pop-upbar uit, maar dat zou dit jaar niet lukken. Daarop besloten vijf studenten het heft in handen te nemen en een container neer te poten in het park. “Dat is ongelooflijk goed meegevallen”, zegt Thomas De Rous. “Het werd een uitstekende zomer en we hebben heel veel mensen mogen bedienen." Volgend jaar willen de jongeren de bar weer uitbaten. Mogelijk verschijnt de groene container tijdens de kerstperiode voor een paar dagen in het Graaf Visartpark, al staat dat nog niet helemaal vast.