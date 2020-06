Bar Visart keert deze zomer terug: “We vinden het geweldig in het park” Bart Huysentruyt

11 juni 2020

15u47 0 Brugge Goed nieuws voor de buurtbewoners van het Graaf Visartpark en bij uitbreiding alle Bruggelingen: de pop-up Bar Visart keert de hele zomer terug.

Bar Visart kreeg de voorbije twee jaar veel bijval in het Graaf Visartpark. Het zijn vijf studenten die de uitbating in een container telkens voor hun rekening nemen en dat wordt erg gesmaakt. De nabijheid van een groot speelplein en een verkeersparcours speelt in hun kaart.

De opbouw van de bar start op 22 juni, de uitbating zelf op 1 juli. “We vinden het geweldig in dit park en hebben ons hier de voorbije zomers erg geamuseerd", klinkt het bij de organisatoren, die ook afgelopen winter een versie van hun bar in het park konden neerpoten. De zomerbar zal open zijn van 14 tot 20 uur op weekdagen en van 14 tot 21.30 uur in de weekends.