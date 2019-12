Bar Visart keert deze winter terug in 90-jarig park Bart Huysentruyt

02 december 2019

18u15 4 Brugge Het Graaf Visartpark in Brugge maakt zich klaar voor een winters feestje voor haar 90ste verjaardag. De zomerse pop-up Bar Visart keert daarvoor terug in het weekend voor Kerstmis. “Nu gaan we volop voor winterdranken”, klinkt het bij de jongeren die hun container weer in het park zetten.

Stadsingenieur Clément Salmon ontwierp het Graaf Visartpark op aanwijzingen van de toenmalige burgemeester Amédée Visart de Bocarmé. Oorspronkelijk heette Milne-Edwardspark, naar Henry Milne Edwards, de in Brugge geboren Engelse vriend van de burgemeester. In 1929, vijf jaar na de dood van burgemeester Visart, kreeg het de naam Graaf Visartpark.

“In de beginjaren kampte het park met een aantal moeilijkheden”, somt burgemeester Dirk De fauw (CD&V) op. “Doordat de grond van het park opgehoogd was met bagger uit de Smedenvest, stierven veel bomen af. Na een paar decennia was het park vervallen. Veel bomen werden vervangen door soorten die op vochtige grond gedijen, maar door de dichte plantafstand werd het een somber, vochtig en weinig aantrekkelijk stukje groen. In de jaren vijftig van vorige eeuw werd het kleurrijker. In 1961 bouwde de stad er een miniverkeerspark. Die paadjes zijn nog altijd geïntegreerd in het park.” Vandaag telt het Graaf Visartpark meer dan vijftig bomen en is het heel populair bij buurtbewoners.

Kerstboom

Tijdens de zomer was Bar Visart een trekpleister. Vijf jongeren baatten toen de pop-upbar uit in een ingerichte container. Die keert deze winter terug. “Een meerwaarde voor dit park”, vindt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Als stad kunnen we enkel toejuichen dat er zo'n initiatieven zijn. We investeren veel in kerstbeleving en zijn blij dat de pop-upbar bij de kerstboom in het park voor dat extraatje zorgt.”

Music for Life

Op 20, 21 en 22 december serveren de jongeren warme dranken in de kerstversie van de bar. “Op vrijdag starten we om 16 uur. De stad zorgt voor animatie.” Op zaterdag 21 december opent de bar om 14 uur en kan je plaatjes aanvragen voor Music For Life. Er is een kinderzweefmolen en soepverkoop door het buurtcomité. Je kan ook kerstknutselen en het No Notes-koor komt optreden. Ook op zondag is er al ambiance om 14 uur.”