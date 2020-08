Bar van tennisclub krijgt opnieuw dief over de vloer: “Wie de gouden tip geeft, wordt de hele avond getrakteerd op drank en hapjes” Bart Boterman

03 augustus 2020

12u17 0 Brugge Een dief heeft een kassa met inhoud gestolen uit de buitenbar van tennisclub KTK In ’t Vrije, in Sint-Kruis bij Brugge. “De dader wist blijkbaar dat er een kassa stond in de buitenbar, want hij wandelde er direct naartoe. Wie de gouden tip geeft, wordt een avondje gesoigneerd met drank en hapjes”, zegt uitbater Korneel Sergeant (38).



Op camerabeelden zag Korneel hoe de dader in de nacht van zaterdag op zondag rond 4.20 uur met de fiets aankwam uit de richting van de Karel Van Manderlaan. Hij stapte af en wandelde rechtstreeks naar de buitenbar langs ’t Zuidervaartje. “De kassa zat verstopt. Toch wist hij meteen waar hij moest zoeken, alsof hij hier al vaker is geweest of iemand het hem had verteld”, zegt Korneel verontwaardigd. De dief, een jongeman met donker kort haar, nam de kassa volledig mee met inhoud, en vertrok met de fiets richting Dampoort.

Beloning

“In de kassa zat zo’n 300 euro startgeld, voornamelijk kleingeld. De kassa zelf is zo’n 100 euro waard. De buit valt uiteindelijk mee, maar het gaat om het principe”, aldus de uitbater. Hij deed aangifte bij de politie, die een onderzoek is gestart. “Mensen die de dief op de camerabeelden herkennen, mogen mij of de politie van Brugge contacteren. Als de identiteit blijkt te kloppen en de tip tot een doorbraak leidt, volgt een riante beloning. Ik trakteer dan een avondje met drank en hapjes”, zegt Korneel.

Niet eerste keer

Het is al de tweede keer in zijn vijf jaar als uitbater dat hij wordt bestolen. In mei 2017 brak een dronken dief binnen in de zaak, ging aan de haal met de kassa-inhoud en scheurde weg met de bestelwagen van Korneel. De dader werd toen vrij snel gevat door de politie. “Hopelijk is dat nu opnieuw het geval", zegt Korneel Sergeant.