Baptiste (9) maakt kunstwerk van 1.000 sigarettenpeuken met duidelijke boodschap: ‘Viespeuk’ Mathias Mariën

05 juli 2019

13u02 26 Brugge De 9-jarige Baptiste uit Brugge heeft goede punten gescoord: het jongetje verzamelde niet alleen 1.000 sigarettenpeuken uit het park vlakbij zijn woning, hij maakte er vervolgens een kunstwerk van als eindwerk en kreeg prompt een 9 op 10. “Op voorhand had hij nochtans heel wat zenuwen voor de reacties die hij zou krijgen van andere kindjes en rokende ouders, maar uiteindelijk was iedereen positief”, glimlacht mama Caroline.

Net deze week maakte de Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) bekend dat niks zo vervuilend is als een sigarettenpeuk. Van alle zwerfvuil is 49 procent afkomstig van rokers én de afbraaktijd ligt ergens tussen de 2 en 15 jaar, maar peuken breken eigenlijk nooit helemaal af. “Ook wij hadden jammer genoeg niet veel tijd nodig om 1.000 peuken te verzamelen”, bevestigt Caroline Demol. Samen met haar 9-jarige zoontje kon ze per avond makkelijk 300 peuken rapen in het kleine Sebrechtspark vlakbij hun woning.

Eindwerk

“Het idee ontstond eigenlijk door een schoolopdracht”, gaat Caroline verder. “In het derde leerjaar leerde Baptise tot 1.000 tellen en kregen ze als taak mee om een kunstwerk te maken met 1.000 dingen. Omdat tegenwoordig iedereen bezig is met zwerfvuil, besloten we daar iets mee te doen. Uiteindelijk zijn het sigarettenpeuken geworden.” Het gezin was een tijdland bezig met het kunstwerk en besloot er meteen een toepasselijk woord in te verwerken: ‘viespeuk’. “Na verloop van tijd werd het een echte familieactiviteit. Van het rapen in het park tot alles bij elkaar knutselen en lijmen: het vroeg heel wat werk. Maar eerlijk? Het eindresultaat mag er best zijn. We vinden het zo mooi dat het al in onze living hangt”, lacht Caroline. Ook zoontje Baptiste (9) – die momenteel geniet van een deugddoende vakantie op kamp – was in de wolken met het resultaat. Al had hij op voorhand wel wat stress om zijn kunstwerk mee te nemen naar school. Vooral voor reacties van rokende ouders en de andere kinderen had de jongen wat schrik. Uiteindelijk viel alles goed mee en waren de reacties unaniem positief.

Goede punten

Ook de leerkracht van Baptiste was duidelijk onder de indruk van zijn werk en bijhorende spreekbeurt en gaf de jongen prompt een 9 op 10. “We wilden met het kunstwerk een boodschap overbrengen. Ik denk dat het ons wel gelukt is”, besluit een trotse mama Caroline. “Enkele kindjes vonden het wel wat vies, maar dat namen we er met de glimlach bij. Er is nu eenmaal een groot probleem met weggegooide sigarettenpeuken. Het was een vuil werkje met een mooie boodschap.”