Balthazar, Eefje De Visser en Zwangere Guy eerste namen op 39ste Cactusfestival Bart Huysentruyt

18 februari 2020

07u00 0 Brugge De affiche van het 39ste Cactusfestival in Brugge kleurt voorlopig erg Belgisch. Onder meer Balthazar, Black Box Revelation en Zwangere Guy komen in juli naar het Minnewaterpark.

Op 10, 11 en 12 juli vormt het Brugse Minnewaterpark opnieuw het decor voor de ondertussen 39ste editie van het Cactusfestival. Net zoals bij voorgaande edities, maakt het festival ook dit jaar een fijne selectie van Belgische bands die op dit moment zowel in binnen- als buitenland ‘hot en happening’ zijn. Later dan de voorbije jaren worden de eerste namen vandaag gelanceerd. Dat heeft volgens de organisatie vooral te maken met een aantal bevestigingen die op zich lieten wachten. Op vrijdag 10 juli sluit Balthazar de eerste festivaldag af. De band bracht vorig jaar na een lange stilte met ‘Fever’ een nieuw album uit. Na Rock Werchter en een aantal uitverkochte zaalshows, komt de groep deze zomer voor één van haar enige festivalshows naar Brugge.

Op zaterdag 11 juli geven Black Box Revelation, Het Zesde Metaal en de Belgisch-Nederlandse Eefje De Visser mee kleur aan de affiche. Op zondag 12 juli maakt hiphopfenomeen Zwangere Guy voor het eerst zijn opwachting in het Brugse Minnewaterpark. Meer namen volgen binnenkort.

De ticketverkoop start op maandag 24 februari om 11 uur via cactusfestival.be. Wie er zeker wil bij zijn dit jaar, zet deze datum maar beter met stip in de agenda, want vorig jaar was Cactusfestival op voorhand helemaal uitverkocht.