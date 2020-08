Balkonrotonde loopt onder water tijdens fikse regenbui Mathias Mariën

20 augustus 2020

14u11 0 Brugge Woensdagavond rond half negen is de fiets- en voetgangerszone van de balkonrotonde aan de achterkant het station in Brugge tijdens een fikse regenbui blank komen te staan.

De pompen die het water wegpompen hadden het begeven. In geen tijd stond de hele vlakte onder water. De brandweer kwam ter plaatse om het water weg te pompen, maar dat was dweilen met de kraan open. Het was wachten tot de pompen hersteld zijn voor het water kon afgevoerd worden. In afwachting werd een lint gespannen om fietsers en voetgangers er op te wijzen dat het plein onder water stond.