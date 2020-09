Baasjes die kat laten steriliseren krijgen huisje in vorm van Belfort Mathias Mariën

30 september 2020

12u43 0 Brugge Wie voor het einde van dit jaar zijn of haar kat laat steriliseren, krijgt gratis een kattenhuisje in de vorm van het Belfort. Met die campagne wil stad Brugge extra aandacht vestigen op het sterilisatiebeleid.

“Sterilisatie van katten is verplicht, maar gebeurt ook in Brugge vaak niet”, zegt schepen van Dierenwelzijn Mathijs Goderis (sp.a). “Hoe meer straatkatten er zijn die niet gesteriliseerd zijn, hoe groter het probleem zal worden. Daarom willen we nogmaals wijzen op het belang ervan. Op ons grondgebied voeren we bijna wekelijks een vangactie. Daarbij merken we dat nestjes met kittens die ongewenst zijn al te vaak gewoon worden gedumpt. Zo wordt het probleem natuurlijk alleen maar groter.”

Om baasjes te overtuigen om hun kat toch te laten steriliseren, zet het stadsbestuur nu een actie op poten. Tot eind dit jaar krijg je als eigenaar een gratis kattenhuisje in de vorm van het Belfort. “De kat moet wel gechipt zijn. Daarbij moet die geregistreerd zijn op het adres van de eigenaar”, zegt Goderis. “Per domicilieadres kunnen maximaal twee kattenhuisjes aangevraagd worden.” Een aanvraag indienen kan via een formulier bij de dierenarts.