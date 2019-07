B&B Coupure bekroond door Australische beoordelingssite Bart Huysentruyt

19u01 0 Brugge HotelsCombined, het Australische hotel meta-search bedrijf, heeft bed&breakfast Coupure langs de Coupure in Brugge bekroond met een Excellent-label.

De enquête is gebaseerd op het verzamelen van gegevens van miljoenen gastbeoordelingen en het vertalen ervan naar een officiële erkenning van excellentie. De HotelsCombined Erkenning van uitmuntendheid is geen ranglijst, maar een groep accommodaties die is gekozen op basis van een strikte criteria. Er mogen geen terugkerende negatieve beoordelingen zijn en de accommodatie moet minstens 8 op 10 krijgen van de gasten. Bovendien houdt HotelsCombined rekening met de manier waarop het personeel van het hotel het communicatieteam van Hotels antwoordt, wat aantoont dat zij toegewijd zijn om snelle assistentie te bieden. Coupure ontving 437 reviews voor een indrukwekkende beoordeling van 8,9 op 10. “Fantastisch om zo snel na de overname in december 2017 al zo’n erkenning te mogen krijgen”, zegt Cathérine Dernis van B&B Coupure. “Ik heb altijd een droom gehad om een kleinschalig gastenverblijf te runnen en ben zo de vijfde generatie in de familie die dit vak doet. B&B Coupure wordt bezocht door mensen van over de ganse wereld, maar zeker ook door Belgen die een paar dagen willen uitrusten of familie van Bruggelingen die op bezoek komen.”