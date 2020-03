AZ Sint-Lucas, het eerste ziekenhuis met een wachtkamer in de natuur: “Goed voor het welzijn van de patiënt” Bart Huysentruyt

09 maart 2020

17u45 0 Brugge Het AZ Sint-Lucas in Brugge heeft als eerste ziekenhuis in Vlaanderen een wachtkamer ‘in de natuur’. Als de dokter er nog niet is, kan je in De Steenbrugse Bosjes een wandeling maken en plaatsnemen op een van de houten bankjes. “De afdeling kan je dan een berichtje sturen als je bijna aan de beurt bent", zegt directeur Nico Dierickx.

Het Sint-Lucasziekenhuis grenst aan De Steenbrugse Bosjes. In dat natuurpark is er, in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), gezorgd voor drie wandellussen én zitbanken. Die zijn gemaakt uit boomstammen. Je kan in het gebied een zit- of zelfs ligbank uitkiezen en daar wachten tot je aan de beurt bent bij de dokter of specialist. “Het is algemeen geweten dat de natuur helend werkt op het welzijn van de mens", zegt Klaas Meulebrouck van ANB. “Daarom hebben we samengezeten met het ziekenhuis om te kijken wat we met De Steenbrugse Bosjes nog konden doen. We willen zoveel mogelijk mensen laten genieten van de natuur en dus lag er hier echt wel een kans om het gebied aantrekkelijker te maken voor ziekenhuisbezoekers of mensen die hier werken.”

Wie het ziekenhuis binnenkomt, krijgt via informatieborden uitleg over het natuurdomein, waar gewandeld of ‘gewacht’ kan worden. Directeur Nico Dierickx ziet er wel de voordelen van in. “Ons ziekenhuis ligt al 55 jaar naast dit natuurdomein. Het is niet altijd een zegen geweest, maar op deze manier kunnen we er toch een win-winsituatie van maken. De rust en kalmte van dit gebied staan vaak in contrast met de hectische momenten binnen de muren van een hospitaal. Niet elk ziekenhuis beschikt over zo’n troef. Dat gaan we nu beter uitspelen.”

Vlaams minister van Welzijn Zuhal Demir (N-VA) kwam maandag zelf een frisse neus halen in het natuurdomein. Ze raakte meteen gecharmeerd. “Ik heb zelf een zieke moeder gehad (die ze begin 2018 verloor, red.). We kwamen wel eens samen in een ziekenhuis en toen zei ze vaak: ‘ik wil wel eens naar buiten’. Wel, als ik zie wat er hier in Brugge mogelijk is, dan zullen veel patiënten daar toch blij mee zijn. Ik denk dat ze heel snel hun weg naar buiten zullen vinden.”

Geen pieper, maar sms’je

Het AZ Sint-Lucas onderzocht een manier om patiënten te waarschuwen wanneer zij bijna aan de beurt zouden zijn. “We hebben nagedacht over een systeem met piepers, zoals je ook ziet in sommige restaurants", zegt directeur Nico Dierickx. “Maar dat bleek niet te werken, omdat de afstand te groot was. Het lijkt ons meer aangewezen om patiënten via de gsm te verwittigen. Wie dus liever buiten even wil wachten, zal dat aan de afdeling moeten laten weten en krijgt dan een sms’je als het bijna zover is.”