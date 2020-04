AZ Sint-Jan start met aparte afdeling voor psychiatrische patiënten met Covid-19: “We voelen de nood aan” Bart Huysentruyt

08 april 2020

12u09 0 Brugge Het AZ Sint-Jan in Brugge is deze week gestart met een aparte Covid-19-afdeling voor psychiatrische patiënten die positief hebben getest. Dat is opmerkelijk. “We voelen aan dat patiënten psychisch willen decompenseren en moeten daarop voorbereid zijn”, zegt algemeen directeur Hans Rigauts.

Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende heeft de coronacrisis voorlopig vrij goed onder controle. Tot dinsdagavond waren er 99 patiënten met Covid-19 opgenomen in de twee ziekenhuizen van de groep in Brugge en Oostende. Het gaat om 67 mensen in Brugge en 32 in Oostende. Daarvan liggen er in totaal 25 op intensieve zorgen. De voorbije vier weken overleden 14 patiënten aan het coronavirus. Maar in het ziekenhuis zijn ze beducht voor mogelijke problemen in de toekomst. Zo baren psychiatrische patiënten zorgen. Voor hen is maandag een aparte Covid-afdeling opgestart. “We voelen aan dat, hoe langer de bewegingsbeperkende maatregelen duren, hoe meer patiënten psychisch decompenseren. We willen daarop voorbereid zijn”, zegt algemeen directeur Hans Rigauts. “Het is verstandiger om deze patiënten wat af te zonderen van de anderen.”

Enkel screening bij koorts

Er zitten momenteel vier patiënten in die aparte afdeling. “Voorheen zaten ze samen op de andere Covid-afdelingen”, zegt Rigauts. “Het was dan moeilijker voor de psychiater om zijn werk te doen. Dit kan in een aparte afdeling veel accurater. We zijn het enige ziekenhuis in West-Vlaanderen, waar we sowieso al een aparte afdeling voor psychiatrische patiënten hebben. Deze keuze valt dus te verklaren.” Nog een probleem is het gebrek aan testcapaciteit en beschermingsmateriaal. “Op dit ogenblik hebben we onvoldoende testmateriaal om uitgebreid te screenen”, zegt Rigauts. “Er is ook een afwisselend tekort aan reagentia, pipetten en wissers. De beperkte testcapaciteit maakt dat we enkel testen kunnen doen bij patiënten of medewerkers met koorts en symptomen. We willen deze screening graag uitbreiden, maar kunnen dit op vandaag niet.”

Schoonmaaksters komen vrijwillig

Ook de FFP2-maskers en vooral de vochtondoorlaatbare schorten worden een probleem. “Deze beschermingsmiddelen zijn essentieel voor de medewerkers die zich inzetten op de Covid-19-afdelingen”, aldus Rigauts. “Ondertussen hergebruiken we, na sterilisatie, maskers en schorten bij gebrek aan beschikbare voorraad. Het voortdurend zoeken naar allerlei materialen en middelen om op een correcte manier te kunnen werken leidt tot frustratie. Het is op zich al een uitdaging voor onze medewerkers om zich in te zetten op deze afdelingen, laat staan dat ze dit moeten doen met beperkte middelen. De inspanningen die door de aankoopdienst geleverd worden, om constant op zoek te gaan naar de juiste beschermingsmiddelen in een markt van schaarste, wordt sterk geapprecieerd. De medewerkers van de schoonmaak blijven zich extra inzetten, ook tijdens de nacht, en dit op vrijwillige basis. Ook dat wordt erg gewaardeerd. Die solidariteit houdt iedereen gefocust.”