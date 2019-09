Autogroep Raes schenkt 3.000 fluovestjes aan tien scholengroepen Bart Huysentruyt

06 september 2019

12u10 0 Brugge Autogroep Raes, de officiële dealer van de merken Volkswagen, Audi, SEAT en ŠKODA in de regio Brugge en Oostkamp, heeft maar liefst 3.000 fluovestjes verdeeld onder tien scholengroepen uit de regio.

De autogroep stelde de vraag in april van dit jaar aan alle basisscholen in de regio rond Brugge en Oostende. Het ontwerp van het hesje lag dit jaar in de handen van de kinderen zelf. Er werd een tekenwedstrijd uitgeschreven waaraan een leuke prijs was verbonden. Het winnende ontwerp kwam van Eliza Dieleman uit de basisschool Manitoba in Sint-Andries, en zo trokken alle kinderen van die klas op het einde van vorig schooljaar op uitstap naar het Zandsculpturenfestival in Oostende. “We zijn blij dat we zo ons steentje kunnen bijdragen aan het verkeersbeleid in onze regio”, zegt Nico Raes, zaakvoerder van Raes Autogroep. “Aan aan de gezichtjes van de kinderen te zien, vinden zij het ook leuk.” In het voorjaar van 2020 komt Raes Autogroep naar Oostende met een gloednieuwe vestiging voor alle merken. De garage zal gevestigd zijn op de Zandvoordestraat, naast de Autokeuring.