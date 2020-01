Autodeelconcept Cambio breidt uit op Guido Gezelleplein Bart Huysentruyt

20 januari 2020

09u26 0 Brugge Het steeds populairder wordende autodeelconcept Cambio breidt uit in de Brugse binnenstad. Er komt een nieuwe standplaats bij op het Guido Gezelleplein en er komt een tweede parkeerplaats bij in de Bapaumestraat.

Cambio opende in oktober 2004 haar eerste autodeelstandplaatsen in Brugge en had tot voor kort 16 deelwagens op tien vaste standplaatsen in en rondom Brugge. “Om aan de toenemende vraag en dekking op het grondgebied van het centrum te beantwoorden, drong een verdere uitbreiding zich op”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Uit de analyse van de standplaatsen door Cambio viel op dat de standplaats in de Bapaumestraat een combinatie had van hoge bezettingscijfers en hoge weigeringscijfers en dat de deelwagen dus vaak niet beschikbaar was voor reservatie. Er wordt ook een volledig nieuwe standplaats ingericht op het Guido Gezelleplein. Op die manier worden de autodeelstandplaatsen over de hele binnenstad gespreid.” Dit jaar zal Cambio ook nog de eerste elektrische wagen plaatsen op het Sint-Jansplein.