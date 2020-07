Auto met twee inzittenden rijdt in Brugs kanaal na achtervolging, Jeffry springt hen achterna: “Op dat moment denk je alleen aan een mensenleven” Mathias Mariën

02 juli 2020

05u54 26 Brugge Langs de Houtkaai in Brugge is woensdagnacht een auto in het kanaal Brugge-Oostende gereden. Volgens de eerste informatie weigerde de bestuurder kort voordien te stoppen voor een politiecontrole, waarna hij wegreed, de controle verloor over het stuur en door de vangrail knalde. De politie kon twee inzittenden oppakken, nadat de bewoner van een nabijgelegen boot in het water was gesprongen. “Ik hoorde plots een knal en ben te hulp geschoten", zegt Jeffry.



Het incident gebeurde woensdagnacht rond 2 uur. Waarom de bestuurder van de wagen weigerde te stoppen voor de controle, is momenteel niet duidelijk. De kleine auto belandde in het kanaal, waarna een reddingsactie op poten werd gezet. Het was de bewoner van een nabijgelegen boot die als eerste de bestuurder van de wagen opmerkte in het water. “Ik lag nog maar net te slapen toen ik een enorme knal hoorde”, vertelt Jeffry. “In een reflex ging ik meteen buiten kijken en zag ik in het water iemand aan de kant hangen.”

De man aarzelde geen seconde en besloot om, samen met een politieman, de bestuurder van de wagen op het droge te helpen. “Waar is mijne maat”, vroeg de drenkeling verscheidene keren. Zo was voor de hulpdiensten duidelijk dat er zich ook nog een tweede persoon in het kanaal bevond. Een tweede toegesnelde politiepatrouille kon die kort nadien uit het water halen.

De politie zei eerst dat ik best niet in het water ging, maar ik maakte me vast aan een touw waardoor er geen risico was. Ik ging mijn leven niet op het spel zetten en wist wat ik deed Jeffry

Het duikteam van de brandweer controleerde nadien nog voor de zekerheid of er niemand meer in het wrak te vinden was, maar dat bleek uiteindelijk niet het geval. De twee inzittenden kwamen bijna als bij wonder met de schrik vrij en werden voor verhoor overgebracht naar het politiekantoor. Het zwaar beschadigde voertuig werd uit het kanaal getakeld en is rijp voor de schroothoop.

Bij de politie kunnen ze enkel bevestigen dat er een achtervolging bezig was toen de wagen in het kanaal belandde. “Het onderzoek naar de precieze omstandigheden en waarom de bestuurder wegreed, is volop bezig”, zegt de woordvoerster.

Bij de reddingsactie raakte bootbewoner Jeffry lichtgewond aan de hand. Schrik had hij evenwel nooit. “Ik wist dat de temperatuur van het water redelijk ‘te doen’ was", zegt hij. “De politie zei eerst dat ik best niet in het water ging, maar ik maakte me vast aan een touw waardoor er geen risico was. Ik ging mijn leven niet op het spel zetten en wist wat ik deed. Die paar sneetjes maken me niet uit. Liever dat dan dat het idee dat er mogelijk een vrouw of kind in de wagen had gezeten.”

Het nieuws dat de drenkelingen zijn weggevlucht van een politiecontrole, maakt voor Jeffry geen verschil. “Op dat moment sta je daar absoluut niet bij stil. Je denkt alleen aan het feit dat er mogelijk nog iemand in nood is."