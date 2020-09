Aurèle Vandeputte benadert PR op KBC Nacht van de Atletiek: “Blij dat ik terug op dit niveau zit” Gunther Dekie

10 september 2020

18u04 0 Brugge Met een tijd van 1.47.60 op de 800 meter kwam Aurèle Vandeputte (HAC) bijzonder sterk voor de dag tijdens de KBC Nacht van de Atletiek. Half augustus had hij ook al nationaal zilver behaald op de dubbele baanronde. “Het is een kort, maar wel heel succesvol zomerseizoen geworden,” aldus de Bruggeling.

De afgelopen twee seizoen zorgden gezondheidsproblemen en onder andere een operatie ervoor dat Aurèle Vandeputte geen absolute toptijd kon noteren op de 800m. Dit jaar bleef hij gespaard van fysieke ongemakken en greep hij de weinige competitiekansen die geboden werden met beide handen. Op het BK haalde hij na een knappe wedstrijd zilver in 1.50.35 en afgelopen weekend benaderde hij tijdens de KBC Nacht van de Atletiek met een tijd van 1.47.60 zijn persoonlijk record tot op 36 honderdsten van een seconde. “Met die prestatie ben ik echt heel blij”, aldus de atleet van Houtland AC. “Op het eerste moment dacht ik wel van verdorie net geen persoonlijk record, maar al snel overheerste een gevoel van tevredenheid. Ik loop weer een tijd onder de 1.48 en ik ben heel blij dat ik opnieuw op dat niveau zit.”

Snelle wedstrijd

“Achteraf bekeken was het wedstrijdverloop in Heusden ideaal. Het ging heel erg snel, zelfs sneller dan ik verwacht had. Vooraf had ik het idee om me midden in de groep te positioneren, maar het ging zo snel dat ik het achterste deel terecht kwam. Ik beet me vast in het spoor van de atleet voor mij en op het einde had ik nog wat over voor een goede eindsprint”, gaat hij verder.

Goed gepiekt

“Door de coronapandemie moest ik dit seizoen een keuze maken. Ofwel ging ik voor een kort en krachtig zomerseizoen, ofwel liet ik het vallen en ging ik op trainingsvlak focussen op een langere termijn. Ik koos ervoor om vol te gaan voor de weinige kansen die ik kreeg deze zomer. Zeker ook omdat het nog lang niet zeker is of er deze winter indoor zal kunnen gelopen worden. Het was dan ook zaak om meteen goed te zijn en dat is gelukt. Op het BK was ik echt ook al heel sterk en in Heusden verzilverde ik mijn goeie vorm dan uiteindelijk ook met een mooie tijd. Ook al waren de omstandigheden vreemd, toch kan ik spreken over een heel succesvol seizoen,” besluit hij.