Astrid (32) opent winkel voor één week: “Klanten van webshop kunnen spullen hier voelen” Bart Huysentruyt

13 juni 2019

18u21 0 Brugge In de Academiestraat 14 in Brugge heeft Astrid Van Pamele (32) uit Hertsberge zopas de deuren geopend van Méli et Mélo. Dat is een interieurzaak die één week gebruik maakt van het pand.

Astrid Van Pamele nam haar intrek in The Box, de tijdelijke ruimte die de stad ter beschikking stelt van jonge ondernemers. “Ik huur de ruimte een week", zegt ze. “In die tijd hoop ik bezoekers wegwijs te maken in mijn aanbod. Dat zijn mondgeblazen glazen uit Italië, kussens uit Frankrijk en andere leuke interieurspullen die ik zelf heb gekozen in een warme retrostijl.” Astrid begon amper drie maanden geleden met haar eigen webshop, nadat ze jaren actief was als administratief medewerker. “Dit is echt mijn ding", zegt ze. “Het is een droom om zelf een eigen zaak te hebben. Hier proef ik er een week van. Het is anders dan de webshop, die ik uiteraard verder blijf runnen.” Dat het smaakt naar meer, mag duidelijk zijn. Tussen half november en half december keert Astrid terug naar deze locatie om het een maand lang te proberen.

Méli et Mélo is elke dag, nog tot en met woensdag, geopend tussen 10.30 en 18.30 uur, op vrijdag tot 22 uur. Op zondag opent Astrid haar zaak tussen 14 en 18 uur.