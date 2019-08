Assebroek staat voor reeks wegenwerken: “We hebben achterstand in te halen” Bart Huysentruyt

08 augustus 2019

20u15 0 Brugge De inwoners van de Brugse deelgemeente Assebroek krijgen in 2020 een hele reeks wegenwerken voor de kiezen, in het bijzonder op de verbinding met Sint-Kruis. De stad heeft - eindelijk - knopen doorgehakt voor de Vossensteert en de Bossuytlaan, twee belangrijke verkeersassen. “Over het weren van het vrachtverkeer loopt nog een studie", zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld).

In februari van vorig jaar maakten de betrokken bewoners in Hoeve Hangerijn kennis met een voorontwerp van de geplande projecten. Dat zijn de heraanleg en rioleringswerken in de Zevencotedreef en Weidebekestraat, de aanleg van een plateau in de Bossuytlaan, aanleg van een plateau op de aansluiting Vossensteert en Ter Lo, een nieuwe toplaag voor de Sint-Kristoffelstraat en ook nieuwe trottoirs en ander wegdek voor de Schoolstraat.

De werken konden niet langer op zich laten wachten, want we willen de veiligheid op deze drukke wegen verhogen Mercedes Van Volcem (Open Vld)

Ruim anderhalf jaar later is er eindelijk een timing en een goedgekeurd plan. “Het vorige stadsbestuur heeft de werken altijd voor zich uitgeschoven”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Dit keer waren ze prioriteit. Ze konden niet langer op zich laten wachten, want we willen de veiligheid op deze drukke wegen verhogen.”

Te snelle bestuurders

Over de aanpak van de Vossensteert en Bossuytlaan zijn eindelijk beslissingen genomen. In de Bossuytlaan komt een plaatselijke verhoging van de rijweg, waardoor het verkeer afgeremd wordt. Dat plateau komt er ter hoogte van de Weidebeekstraat. Het is minder langgerekt dan in het eerste ontwerp en het palmt ook de ventweg niet meer in. De middenweg en de boomvakken blijven er behouden. Een elektronisch snelheidsindicatiebord moet chauffeurs nog eens op de snelheidsbeperkingen wijzen. In de Vossensteert begint het nieuwe verkeersplateau voorbij het kruispunt met de Veltemweg. De aansluiting met Ter Lo wordt versmald, wat opnieuw minder snel verkeer moet opleveren. “Er wordt nu te snel gereden", zegt Van Volcem. “Dat moet er echt uit.”

Vrachtwagens via ringweg?

Ook het zwaar verkeer dat via deze wegen de doorsteek tussen Assebroek en Sint-Kruis maakt, staat al een tijdje ter discussie. Daarover zijn nog geen knopen doorgehakt. “Er loopt nog een studie om te bekijken of we het vrachtverkeer kunnen afleiden via de Brugse ringweg R30", zegt Van Volcem. “De resultaten zullen we vrij snel krijgen.”

Via een openbare aanbesteding zoekt de stad nog naar een aannemer die deze werken kan uitvoeren. Daarna moeten de aannemer, de nutsmaatschappijen, de dienst Openbaar Domein en de politie hierover nog concrete afspraken maken. De werken zullen zeker in 2020 starten. Kort voor aanvang van de werken zullen de betrokken bewoners een brief ontvangen waarin alle informatie mooi opgesomd staat.