Assebroek heeft er fietsstraat bij Mathias Mariën

30 augustus 2019

15u21 0 Brugge Sinds vrijdag is in Assebroek de Edward De Denestraat een fietsstraat.

Het stadsbestuur van Brugge besloot dat de Edward De Denestraat in Assebroek, met aansluitend delen van de Vestingstraat en Weidestraat, tot fietsstraat wordt omgevormd. Een fietsstraat is een straat die dienst doet als fietsroute en waar auto’s wel toegestaan zijn, maar waar ze fietsers niet mogen inhalen: het concept van de fietsstraat krijgt steeds meer voet aan wal in Brugge. Zo zijn er nog een viertal fietsstraten gepland oa in Koolkerke en in Sint-Andries. De fietsstraat in de Edward De Denestraat is een experiment die na drie maand zal geëvacueerd worden. Buurtbewoners krijgen inspraak in het project.