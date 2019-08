Asfalt in Sint-Jorisstraat wordt vernieuwd Bart Huysentruyt

25 augustus 2019

14u02 0 Brugge Van 26 augustus tot en met 31 augustus zal de Sint-Jorisstraat tussen de Augustijnenrei en de Kalkhovenstraat (inclusief kruispunt) onderbroken zijn door werkzaamheden.

De huidige asfaltlaag zal tijdens de laatste vakantieweek vervangen worden door een nieuwe toplaag, zodat de trillingen verminderen in de straat en het leefbaarder wordt voor de bewoners. De fundering en de deksels worden indien nodig vervangen. De Sint-Jorisstraat kreunt al lange tijd onder het groot aantal bussen en vertoont op verschillende plaatsen scheuren.

Er is een omleiding voorzien via de Academiestraat, Spiegelrei en de Langerei en via de Augustijnenrei, Jan Miraelstraat, Schrijverstraat of West-Gistelhof.