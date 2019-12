Armoedeverenigingen mogen het kunstijs op: “Hoogtepunt in ons jaar” Bart Huysentruyt

18 december 2019

15u12 0 Brugge Al voor het tiende jaar op rij mochten honderd personen in armoede woensdag gratis schaatsen tijdens de winterpret in Brugge.

Dit keer was dat op het kunstijs aan het Minnewater, een locatie die tot de verbeelding spreekt. Het schaatsuurtje is een aanbod van de stad, waarop verschillende verenigingen zoals Wieder, Uze Plekke, inloophuis ‘t Sas en jongerenwerking 't Salon gretig gebruik van maken. “Voor ons is dit het hoogtepunt van het jaar", klonk het. “Heel veel mensen waren dit jaar enthousiast om mee te schaatsen, zeker omdat het decor met het Minnewater veranderd is.” De stad probeert mensen in armoede af en toe te laten genieten van sportactiviteiten. Zo waren er al boksinitiaties, een watersportnamiddag en een stranddag. Na afloop waren er voor iedereen nog warme chocolademelk en boterkoeken.