Armand Magic goochelt voor Rode Neuzendag in AZ Sint-Lucas Bart Huysentruyt

20 november 2019

08u51 1 Brugge Bregt Lambrecht, alias Armand Magic, heeft speciaal voor Rode Neuzendag gegoocheld in AZ Sint-Lucas in Brugge. De Brugse artiest ging langs bij alle jongeren en kinderen die opgenomen zijn in het ziekenhuis.

“Even alle zorgen en kwaaltjes vergeten die een lichamelijke of mentale aandoening met zich meebrengen, doet deugd”, zegt Armand Magic. “Keer op keer weet ik de kinderen en jongeren te raken. Sommigen zie je openbloeien, terwijl anderen eerst wat afwachtend en wantrouwend zijn. De reacties zijn zo hartverwarmend. Kinderen hebben hun hart op de tong en de spontane reacties die ze uitbrengen zijn zalig.” Het idee kwam van Kelly, de partner en assistente van Bregt. Ze is verpleegkundige in het AZ Sint-Lucas en wordt dagelijks geconfronteerd met pijn, angst en alles wat zich in een ziekenhuis afspeelt. “Toen we de vraag kregen van VTM om een leuke actie op te zetten kwam Kelly al snel met dit idee op de proppen. Dichter bij de realiteit kan bijna niet.”

Het ziekenhuis organiseert nog een heuse spaghettiavond voor het personeel. Ook daar zal goochelaar Armand Magic aanwezig zijn.